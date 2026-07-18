Nel fine settimana, 16 città sono state classificate con bollino rosso a causa delle alte temperature. La situazione meteorologica prevede un mix di caldo estremo e temporali, con allerta in quattro regioni. Mentre molte aree continueranno a sperimentare temperature elevate e umidità, alcune zone del Nord e del Centro saranno interessate da temporali violenti causati da correnti più fresche che attraversano la penisola.

Sarà un fine settimana diviso tra caldo estremo e forti temporali. Mentre gran parte dell’Italia continuerà a fare i conti con temperature elevate e afa intensa, il passaggio di correnti più fresche favorirà lo sviluppo di fenomeni anche violenti su alcune regioni del Nord e del Centro. Da domenica inizierà inoltre una graduale attenuazione del caldo. Sabato con 16 città da bollino rosso. Per la giornata di sabato 18 luglio, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso in 16 città italiane, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. Le temperature potranno raggiungere i 37 gradi, soprattutto nei grandi centri urbani, dove l’elevata umidità aumenterà la sensazione di afa e il disagio bioclimatico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Thesocialpost.it - Meteo, caldo record e temporali nel weekend: 16 città da bollino rosso, allerta in quattro regioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caldo record e temporali, 17 città in allerta - 1mattina News 25/06/2026

Notizie e thread social correlati

Allerta meteo per temporali in dieci regioni: ecco quali. Ma resta anche il caldo: bollino rosso in 25 cittàUn'allerta meteo per temporali interessa dieci regioni italiane, mentre in 25 città è in vigore il bollino rosso per il caldo.

Caldo record e città da bollino rosso nel weekend, allerta massima per giovani e fragili: la situazioneNel fine settimana, molte città saranno segnalate con il bollino rosso a causa delle temperature record che si attestano sopra i limiti di sicurezza.

Temi più discussi: Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; Vita in diretta 2025/26 - Meteo: Italia divisa tra caldo record e nubifragi - 17/07/2026 - Video; La settimana del caldo record: il picco giovedì, 45 gradi in Sardegna, tutti i bollini rossi giorno per giorno; Caldo estremo sull'Italia, arriva il picco: quando finisce l'afa? Il meteo.

Allerta Meteo Venerdì 17 Luglio: caldo record e temperature di fuoco al Centro/Sud, a rischio tutti i record storici con picchi di +48°C | MAPPE e DATI x.com

Ondata di caldo record. In Italia 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. reddit

Meteo, caldo record in Italia: weekend rovente con 46°C, poi arriva la rinfrescataMeteo Italia, weekend di caldo estremo con punte di 46°C e rischio temporali violenti al Nord. Da lunedì arriva una rinfrescata: ecco dove cambia. adnkronos.com

Meteo: caldo eccezionale fino a venerdì, picchi di 45-46°C in Sardegna, poi arriva la svolta. Le previsioniProsegue l'intensa ondata di calore sull'Italia con picchi fino ai 45°C al Centro-Sud e Isole. Al Nord torna il maltempo con nubifragi. meteo.it