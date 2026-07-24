La Bocconi annuncia l’arrivo di 18 nuovi docenti, di cui 13 provenienti dall’estero, principalmente dagli Stati Uniti, e cinque italiani. La maggior parte ha maturato esperienze all’estero. Tra i nuovi assunti figura anche un docente con il nome Lautaro. La selezione riguarda professori che entrano o rientrano nel corpo docente dell’ateneo. La notizia viene comunicata ufficialmente dall’università senza ulteriori dettagli sui settori o le specializzazioni.

Milano 24 luglio 2026 – Diciotto nuovi professori arrivano (o tornano) in Bocconi. Tredici sono internazionali e cinque italiani, quasi tutti con esperienze all’estero. “Riaffermiamo la nostra apertura internazionale e la volontà di attirare professori già affermati e i più promettenti che si mettono in gioco”, sottolinea il rettore Francesco Billari. In questo scenario geopolitico complesso la “campagna acquisti“ in università è ancora più movimentata? “Sì. Malgrado le difficoltà c’è una forte mobilità internazionale. Ed è giusto che sia così nella ricerca, nella scienza, nell’insegnamento. La chiusura peggiora gli esiti della ricerca e la qualità dell’insegnamento”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bocconi scatenata sul mercato dei docenti: arrivano 18 nuovi professori (8 dagli Usa). E c’è anche Lautaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiorentina scatenata sul mercato: dopo Dragusin, in arrivo anche Atta dall’UdineseLa Fiorentina ha concluso l'acquisto di Atta dall'Udinese, dopo aver già preso Dragusin.

Roma scatenata sul mercato, è sfida a Milan e Juve per Scamacca e Zirkzee, e spunta anche l’idea Ndoye!Nel calciomercato, la squadra romana si muove con decisione, cercando di rafforzare il reparto offensivo.