Roma scatenata sul mercato è sfida a Milan e Juve per Scamacca e Zirkzee e spunta anche l’idea Ndoye!

Nel calciomercato, la squadra romana si muove con decisione, cercando di rafforzare il reparto offensivo. Sono in corso trattative con altri club per l'acquisto di Scamacca e Zirkzee, con l’obiettivo di portare giocatori di livello. Contestualmente, si valuta anche l’ipotesi di inserire Ndoye nel piano delle operazioni di mercato. La squadra si confronta con le concorrenti del campionato per assicurarsi i profili desiderati e migliorare la rosa a disposizione del tecnico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il piano dei giallorossi. La Roma continua a lavorare sul mercato offensivo in vista della prossima stagione. Malen, arrivato a gennaio dall’ Aston Villa, è già diventato a tutti gli effetti un giocatore di proprietà giallorossa, ma la società vuole aggiungere un altro centravanti alla rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione è quello di Gianluca Scamacca, oggi sotto contratto con l’ Atalanta fino al giugno 2027. Il club bergamasco lo aveva riportato in Italia nell’estate 2023, acquistandolo dal West Ham per 28 milioni di euro e superando la concorrenza dell’ Inter, anche grazie a un ingaggio da 3,2 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma scatenata sul mercato, è sfida a Milan e Juve per Scamacca e Zirkzee, e spunta anche l’idea Ndoye! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milan, per la punta del futuro spunta l’idea Zirkzee: numeri e costo. Occhio a non commettere lo stesso erroreIn questi minuti il Milan è in campo al 'Mapei Stadium' per affrontare il Sassuolo in occasione della 35^ giornata di Serie A che potrebbe essere... Roma, mirino su Zirkzee e Ndoye per l’attaccoLa Roma pianifica un restyling profondo del proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione, individuando in Joshua Zirkzee il profilo...