Fiorentina scatenata sul mercato | dopo Dragusin in arrivo anche Atta dall’Udinese

La Fiorentina ha concluso l'acquisto di Atta dall'Udinese, dopo aver già preso Dragusin. La squadra sta rafforzando la rosa con diversi acquisti nel mercato di gennaio. La trattativa per il centrocampista è stata ufficializzata nelle ultime ore. La società ha annunciato l'ingaggio del giocatore, che si unisce ai nuovi arrivi già annunciati. La campagna acquisti della squadra continua con l’obiettivo di migliorare la rosa.

Anche se il calciomercato è iniziato da poche settimane, c’è già una squadra protagonista che sta firmando colpi su colpi nella nostra Serie A: la Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo l’arrivo ufficiale di Radu Dragusin dal Tottenham, in prestito con diritto di riscatto, è pronta un’altra operazione sorprendente in casa viola: quella di Arthur Atta dall’Udinese. Infatti, secondo quanto confermato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il ds dei viola Fabio Paratici nella notte ha raggiunto l’accordo tanto atteso con l’Udinese per una cifra intorno ai 40 milioni. Nella trattativa, inoltre è stata inserita una percentuale del 30% sulla futura rivendita che potrebbe andare nelle casse dei friulani. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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