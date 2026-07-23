Il ritorno di Blu Notte di Carlo Lucarelli tra misteri dimenticati e casi sconosciuti della cronaca italiana

Da venerdì 19 settembre, Blu Notte torna in prima serata su Rai3. La trasmissione di Carlo Lucarelli riprende con episodi dedicati a casi sconosciuti e misteri dimenticati della cronaca italiana. La programmazione si concentra su storie di crimini irrisolti e fatti di cronaca poco noti, mantenendo l’obiettivo di approfondire eventi oscuri della storia recente. La trasmissione prosegue così nel suo percorso di raccontare misteri e delitti poco esplorati, con un focus sulla cronaca italiana.

Carlo Lucarelli torna con Blu Notte, la storica trasmissione di Rai3, che dal 19 settembre sarà in prima serata. Ci saranno casi sconosciuti e misteri dimenticati della cronaca italiana, a dimostrazione del fatto che il crime è diventata una passione per il pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il Ritorno di Blu Notte Nuove Storie di Mistero con Carlo Lucarelli

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