Una segnalazione per presunto abbandono di rifiuti ha portato a un blitz contro un autotrasportatore che operava senza autorizzazioni. Durante l'intervento, è stato fermato un corriere abusivo e sono state comminate multe di grosse entità. Le forze dell'ordine hanno sequestrato mezzi e documenti, e hanno verificato il mancato rispetto delle norme di legge. L'operazione si è conclusa con il fermo del veicolo e l'applicazione delle sanzioni previste.

Una segnalazione per presunto abbandono di rifiuti si è trasformata in un vero e proprio blitz contro l’autotrasporto abusivo. Alla fonte del Tornabrocco, nel cuore della città, la Polizia locale di Jesi ha intercettato e sanzionato un furgone impegnato in un servizio di spedizione clandestino, molto utilizzato da badanti, lavoratori e famiglie dell’Europa dell’Est per inviare beni e ricordi nei paesi d’origine. Gli agenti, giunti sul posto dopo la chiamata dei residenti, non si sono trovati di fronte a sacchi dell’immondizia abbandonati, ma a un furgone con targa comunitaria intento a caricare decine di pacchi, scatoloni e valigie portati da diversi cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz e maxi multa, fermato corriere abusivo

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