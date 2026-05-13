Accesso abusivo ai sistemi informatici maxi blitz da Napoli a Bolzano
Dalle prime ore del mattino, la Polizia di Stato sta eseguendo un'operazione che coinvolge diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano. L'azione riguarda un’indagine su accessi non autorizzati ai sistemi informatici. L’attività è coordinata dalla Procura di Napoli e prevede numerose perquisizioni e sequestri di dispositivi elettronici. La vicenda riguarda presunti reati di accesso abusivo e altre violazioni legate alla sicurezza informatica.
Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, sta conducendo - tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano - una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una organizzazione criminale dedita all’accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal Procuratore della Repubblica di Napoli, che si terrà alle ore 10:30 nei locali dell’Aula Beatrice della Procura.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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