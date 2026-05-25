Banchetto abusivo al mercato | sequestrati 80 chili di verdura maxi multa da 3mila euro

Da milanotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un banchetto senza autorizzazioni è stato scoperto al mercato, con circa ottanta chili di verdura e frutta sequestrati. Sono stati trovati asparagi, fiori di zucca, ravanelli, carciofi e altra merce. Il venditore è stato multato con una sanzione di 3.000 euro. La merce è stata confiscata e rimossa dal mercato.

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Asparagi, fiori di zucca, ravanelli, ma anche carciofi (e altra frutta). Circa ottanta chili di merce sequestrata e una maxi multa di 3mila euro. È il risultato di un blitz della polizia locale al mercato settimanale di piazza Visconti a Rho, hinterland nord-ovest di Milano, nella mattinata di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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