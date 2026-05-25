Banchetto abusivo al mercato | sequestrati 80 chili di verdura maxi multa da 3mila euro

Un banchetto senza autorizzazioni è stato scoperto al mercato, con circa ottanta chili di verdura e frutta sequestrati. Sono stati trovati asparagi, fiori di zucca, ravanelli, carciofi e altra merce. Il venditore è stato multato con una sanzione di 3.000 euro. La merce è stata confiscata e rimossa dal mercato.

Asparagi, fiori di zucca, ravanelli, ma anche carciofi (e altra frutta). Circa ottanta chili di merce sequestrata e una maxi multa di 3mila euro. È il risultato di un blitz della polizia locale al mercato settimanale di piazza Visconti a Rho, hinterland nord-ovest di Milano, nella mattinata di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Taxi abusivo a Genova: maxi multa da 7mila euro, patente sospesa e auto confiscataA Genova, un veicolo che si spacciava per un taxi senza averne le autorizzazioni è stato fermato dalle forze dell'ordine.

500 chili sequestrati: il mercato abusivo torna subito dopoNel quartiere Casilino, lungo il viale della Primavera, si registra un nuovo sequestro di circa 500 chili di merce non autorizzata.

Banchetto abusivo al mercato: sequestrati 80 chili di verdura, maxi multa da 3mila euroAsparagi, fiori di zucca, ravanelli, ma anche carciofi (e altra frutta). Circa ottanta chili di merce sequestrata e una maxi multa di 3mila euro. È il risultato di un blitz della polizia locale al ... milanotoday.it

Carne avariata e di dubbia provenienza, sequestrati 100 chili al mercato EsquilinoCarne avariata e di dubbia provenienza. Siamo al mercato Esquilino, dove nel corso dei mesi sono stati centinaia i sequestri effettuati sia sui banchi delle macellerie che su quelli del pesce. Una sit ... romatoday.it