Oggi ai Bagni Pancaldi di Livorno si sono verificati tensioni durante un blitz organizzato da un rappresentante di +Europa e Radicali Italiani. Le proteste sono incentrate sulla richiesta di mantenere libero l’accesso al mare, con alcune persone che hanno espresso disappunto per i tornelli installati. La polizia è intervenuta per gestire la situazione, che ha visto momenti di scontro tra i presenti e le forze dell’ordine. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o arresti.

Livorno, 24 luglio 2026 – Proteste, momenti di tensione e l'intervento della polizia. È successo oggi ai Bagni Pancaldi di Livorno, dove un blitz organizzato dal presidente di +Europa e Radicali Italiani Matteo Hallissey ha riacceso il dibattito sul libero accesso al mare. L'iniziativa è stata ripresa in un video destinato ai social, diventato rapidamente virale. Hallissey, da tempo protagonista di campagne contro quelle che definisce le irregolarità nella gestione delle concessioni balneari, si è presentato allo storico stabilimento di Livorno insieme al creator Ivan Grieco e altri autori di Pulp, il noto podcast di Fedez e Mr. Marra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Hallissey (@matteo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Blitz ai Bagni Pancaldi di Livorno, proteste per i tornelli: “L’accesso al mare deve essere libero”

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