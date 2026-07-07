A Posillipo, la spiaggia è stata temporaneamente restituita ai cittadini con accesso libero, mentre i lidi sono chiusi. Un custode all’ingresso di un lido chiuso indica ai visitatori un cancelletto nascosto, suggerendo di entrare da lì. La spiaggia, al momento, è aperta senza restrizioni, attirando visitatori che cercano di godere dello spazio pubblico. La presenza di persone che chiedono informazioni e si muovono tra i punti di accesso evidenzia l’interesse per il luogo.

«Scusate, ma per andare in spiaggia non si passa dai Bagni Elena?» «No, signò. ci sta il cancelletto là dietro, andate, andate, si sta una meraviglia». Come un sapiente custode, appoggiato all’ingresso del lido che resta chiuso, il signore si improvvisa guida turistica e, come amano fare i napoletani, si mostra esperto ed entusiasta. Del resto la domenica è perfetta: orizzonte limpido, brezza leggera, temperature di stagione, in una tregua tanto attesa dall’infernale anticiclone dei giorni scorsi. Alle 9 del mattino la spiaggia libera (per ora) che arriva fino a Palazzo Donn’Anna non è molto affollata e il mare è trasparente. Pare che i napoletani siano perfettamente a loro agio in questa situazione di interregno, con le tre concessioni balneari assegnate, ma i lidi ancora chiusi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Posillipo, viaggio nella spiaggia «restituita» (per ora) ai napoletani. Lidi chiusi, accesso libero che piace a tutti

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