Una turista al Mausoleo di Teodorico fa pipì in biglietteria perché le negano l’accesso ai bagni | un gesto politico

Lo scorso aprile, una turista ha urinato all’interno della biglietteria del Mausoleo di Teodorico dopo che le era stato negato l’accesso ai bagni. L’episodio si è verificato a Ravenna e ha attirato l’attenzione locale. La donna, che si trovava sul posto, ha scelto di compiere quel gesto come reazione alla mancata possibilità di usare i servizi igienici. La vicenda ha suscitato discussioni e commenti tra i residenti e i visitatori.

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Mi sono presa qualche giorno prima di decidermi a commentare un fatto, alquanto bizzarro, accaduto lo scorso aprile nella mia città, Ravenna. Una turista è entrata nella biglietteria del Mausoleo di Teodorico e ha chiesto di poter usare il bagno. Sentendosi rispondere che i servizi interni le erano preclusi perché non aveva acquistato il biglietto per l’ingresso all’edificio funerario, ha deciso per estrema necessità, o stizza, forse per esasperazione di farla lì, proprio all’ingresso della biglietteria. Scandalo. Ne hanno scritto i quotidiani locali e sui social si è animata una discussione tra chi era solidale con la turista (più donne che uomini) e chi la condannava per un atto di inciviltà, colpevole di aver offeso l’arte e il patrimonio ravennate.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una turista al Mausoleo di Teodorico fa pipì in biglietteria perché le negano l’accesso ai bagni: un gesto politico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inaugurato lo "Spazio Teodorico": il Mausoleo diventa accessibile e multimediale grazie ai fondi PnrrTaglio del nastro per il nuovo allestimento permanente senza barriere architettoniche e sensoriali: “Uno spazio accogliente per tutti i cittadini”... Parcheggio Minardi, la Pigna: "Degrado accanto al Mausoleo di Teodorico, da anni segnalazioni ignorate"“Il parcheggio Minardi, adiacente al Mausoleo di Teodorico, uno degli otto monumenti Unesco di Ravenna, e al Parco Teodorico, tra le aree verdi più... Si parla di: Parcheggio Minardi, la Pigna: Degrado accanto al Mausoleo di Teodorico, da anni segnalazioni ignorate. Il Mausoleo di Teodorico per tutti. Previsti progetti per l’ex stabile dell’Azienda di promozione turisticaPer il 1500esimo annuale dalla morte del Re Goto, il Mausoleo di Teodorico diventa accessibile a tutti. Grazie a una serie di progetti che coinvolgono l’ex stabile dell’Azienda di promozione turistica ... ilrestodelcarlino.it Nasce Spazio Teodorico. Il percorso inclusivo accanto al Mausoleo: Per capirlo a pienoNuovo allestimento per lo Spazio Teodorico, nell’ex edificiodell’Azienda di promozione turistica a pochi metri dal celebre mausoleo del re ostrogoto. È stato inaugurato ieri, primo evento delle ... ilrestodelcarlino.it