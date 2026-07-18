I vandali a duemila metri di quota Imbrattato il bivacco sulla Grignetta
Vandali hanno imbrattato il bivacco in vetta alla Grignetta, a circa 2.000 metri di quota. Sono state tracciate scritte sul metallo nudo, danneggiando uno dei simboli dell’alpinismo locale. Il sito, meta di escursionisti e appassionati di montagna, è stato danneggiato da atti vandalici che hanno lasciato cicatrici visibili sulla struttura. Nessuna informazione è stata resa nota sugli autori dell’atto.
Scritte tracciate sul metallo nudo che bruciano come cicatrici sulla pelle di tutti gli appassionati di montagna. Il bivacco in cima alla Grignetta è stato completamente imbrattato da vandali d’alta quota, che hanno deturpato uno dei simboli delle montagne e dell’alpinismo lecchesi. Tag, firme di qualcuno salito fin lassù, a 2.184 d’altezza in cima alla Grigna Meridionale, messaggi politici o presunti tali, disegni, scarabocchi, parole incomprensibili. tracciati in pennarello nero, ma anche di altro colori. Chi sia stato non si sa: probabilmente è stata più di una mano, avrà cominciato uno, poi altri a seguire l’hanno imitato senza nemmeno pensare alla portata del loro gesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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