i vandali a duemila metri di quota imbrattato il bivacco sulla grignetta

Notizia in breve

Vandali hanno imbrattato il bivacco in vetta alla Grignetta, a circa 2.000 metri di quota. Sono state tracciate scritte sul metallo nudo, danneggiando uno dei simboli dell’alpinismo locale. Il sito, meta di escursionisti e appassionati di montagna, è stato danneggiato da atti vandalici che hanno lasciato cicatrici visibili sulla struttura. Nessuna informazione è stata resa nota sugli autori dell’atto.