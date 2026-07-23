Tropea bimbo di un anno muore in ospedale | Ricoverati altri quattro compagni d' asilo | Forse batterio killer

Un bambino di un anno e mezzo è deceduto in ospedale a Catanzaro, con una possibile causa legata a un batterio. Quattro altri bambini dello stesso asilo a Tropea sono stati ricoverati e si trovano sotto osservazione. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie. Le condizioni degli altri piccoli sono ancora da valutare. Le indagini sono in corso per verificare l’origine dell’infezione.

È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo a causa, forse, di un batterio killer. Altri quattro bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. Tre sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma, per poter poi disporre l'autopsia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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