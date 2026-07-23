Tropea bimbo di un anno muore in ospedale | Ricoverati quattro compagni d' asilo | Forse batterio killer

Un bambino di un anno e mezzo è deceduto in ospedale a Catanzaro, con la causa ritenuta forse un batterio aggressivo. Quattro altri bambini dello stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati in ospedale. La situazione riguarda i bambini che frequentano la stessa struttura e si sta indagando sulle cause del contagio. Le autorità sanitarie stanno monitorando le condizioni dei piccoli ricoverati.

È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo a causa, forse, di un batterio killer. Altri quattro bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. Tre sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma, per poter poi disporre l'autopsia., Secondo quanto riporta Il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Tropea, bimbo di un anno muore in ospedale | Ricoverati altri quattro compagni d'asilo: "Forse batterio killer"Un bambino di un anno e mezzo è deceduto in ospedale a Catanzaro, con una possibile causa legata a un batterio.

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Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a x.com

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