Bimbo di 5 anni morto in piscina a Monterotondo indagati un responsabile e due dirigenti sportivi

Notizia in breve

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di un bambino di cinque anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo. Le persone coinvolte sono un responsabile della sicurezza della struttura e due dirigenti di una società sportiva che gestiva le attività presso la piscina. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità legate all’incidente.