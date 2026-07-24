Bimbo di 5 anni morto in piscina a Monterotondo indagati un responsabile e due dirigenti sportivi

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di un bambino di cinque anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo. Le persone coinvolte sono un responsabile della sicurezza della struttura e due dirigenti di una società sportiva che gestiva le attività presso la piscina. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità legate all’incidente.

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Tre persone sono indagate per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni nella piscina comunale di Monterotondo: responsiabili della sicurezza nella struttura e di una società sportiva. Attesi i risultati dell’autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo

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