Un bambino di 5 anni è morto oggi nella piscina comunale di Monterotondo, vicino a Roma, a causa di un malore improvviso. L’incidente è avvenuto durante il centro estivo organizzato presso la struttura. I soccorritori intervenuti hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti. La piscina è stata chiusa temporaneamente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella piscina comunale alle porte di Roma. Una tragedia si è verificata nella mattinata di oggi, 22 luglio, presso la piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma. Un bambino di soli 5 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava in acqua insieme agli altri partecipanti di un centro estivo. Il malore mentre era in acqua con gli altri bambini. Secondo le prime informazioni, il piccolo stava partecipando alle attività estive insieme ad altri 15 bambini quando si è sentito male. La situazione è apparsa subito molto grave, spingendo il personale presente a intervenire tempestivamente per prestargli i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico malore in piscina a Monterotondo: morto un bimbo di 5 anni durante il centro estivo

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo: il piccolo ha accusato un malore in acquaUn bambino di cinque anni è morto questa mattina in una piscina comunale a Monterotondo, vicino a Roma.

Dramma al centro estivo a Monterotondo: bimbo di 5 anni muore in piscina dopo un maloreUn bambino di 5 anni è morto questa mattina in una piscina comunale di Monterotondo, durante un centro estivo con altri 15 bambini.

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Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti ad un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l' x.com

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