La Procura di Tivoli ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di un bambino di 5 anni avvenuta il 22 luglio nella piscina comunale di Monterotondo. Il bambino aveva accusato un malore prima di perdere la vita.

La Procura di Tivoli ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per omicidio colposo in merito al decesso del bimbo di 5 anni morto dopo un malore nella piscina comunale a Monterotondo lo scorso 22 luglio. La struttura è stata posta sotto sequestro. Sono in corso le indagini e gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia e della Stazione di Monterotondo, coordinati dalla procura che – si legge in una nota a firma del procuratore Andrea Calice – “oltre agli accertamenti medico-legali di rito, sta procedendo alle attività di indagine” per “individuare con precisione tutti i soggetti tenuti a garantire la sicurezza degli utenti della struttura”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bimbo morto in piscina a Monterotondo, 3 indagati per omicidio colposo

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