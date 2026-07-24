Bimbo di 18 mesi morto a Tropea parla la direttrice dell’asilo nido | Siamo distrutti pensavamo fosse una comune gastroenterite

Notizia in breve

Il bambino di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro frequentava un asilo nido a Tropea. La direttrice dell’asilo ha detto: «Pensavamo fosse una gastroenterite». La struttura è sotto shock e sta collaborando con le autorità. I medici stanno analizzando i risultati degli esami per identificare la causa della morte. La famiglia del bambino è stata informata e sono in corso tutte le verifiche sanitarie necessarie.