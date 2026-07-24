Bimbo di 18 mesi morto a Tropea parla la direttrice dell’asilo nido | Siamo distrutti pensavamo fosse una comune gastroenterite
Il bambino di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro frequentava un asilo nido a Tropea. La direttrice dell’asilo ha detto: «Pensavamo fosse una gastroenterite». La struttura è sotto shock e sta collaborando con le autorità. I medici stanno analizzando i risultati degli esami per identificare la causa della morte. La famiglia del bambino è stata informata e sono in corso tutte le verifiche sanitarie necessarie.
Serena Miceli, dirigente della Family Baby School di Tropea, ovvero l’asilo nido frequentato dal piccolo di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro probabilmente a causa di un batterio, è rammaricata. Racconta a Repubblica che il bimbo, Alessio Pio, era inappetente l’ultima volta che lo aveva visto. « Pensavamo avesse una comune gastroenterite e adesso siamo tutti distrutti. È assurdo che nel 2026 un bambino possa morire così», ha dichiarato. L’asilo che lei dirige potrebbe esser un focolaio della diffusione del Clostridium difficile, con oramai oltre 10 casi confermati tra i piccoli alunni, con malesseri simili a quelli che accusava il piccolo. 🔗 Leggi su Open.online
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