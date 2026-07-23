Tropea bimbo di 18 mesi morto dopo il ricovero in ospedale altri 4 piccoli dello stesso asilo ipotesi batterio killer
Un bambino di 18 mesi è deceduto all’ospedale di Catanzaro dopo essere stato trasferito in condizioni critiche da Vibo Valentia. Nello stesso asilo, altri quattro bambini sono stati ricoverati con sintomi simili. L’asilo, il Family baby school di Tropea, ha sospeso temporaneamente le attività in via precauzionale. Le autorità stanno indagando su un’ipotesi di “batterio killer”.
I casi riguardano il Family baby school di Tropea. Quattro bambini sono stati ricoverati con sintomi simili, mentre l’asilo ha sospeso le attività in via precauzionale Un bambino di 18 mesi è morto all’ospedale di Catanzaro dopo essere stato trasferito in gravi condizioni da Vibo Valentia. Al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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