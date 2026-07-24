Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro dopo aver contratto un batterio in un asilo di Tropea. Quattro altri bambini iscritti alla stessa struttura sono stati ricoverati nelle stesse ore. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza del batterio e le cause dell'infezione. L'inchiesta è aperta per stabilire eventuali responsabilità e misure di sicurezza.

Un batterio in asilo è al centro dell'inchiesta aperta dopo la morte di un bambino di 18 mesi all'ospedale di Catanzaro. Altri quattro piccoli, iscritti alla stessa struttura di Tropea, sono finiti in ospedale nelle stesse ore. Tre sono già tornati a casa. La Procura di Vibo Valentia indaga contro ignoti, mentre i genitori della vittima hanno depositato una denuncia in Questura.Cosa è successo tra Tropea e CatanzaroIl piccolo era stato portato prima in una struttura sanitaria di Vibo Valentia. Le sue condizioni sono peggiorate in fretta. È stato quindi trasferito all'ospedale di Catanzaro, dove i medici hanno sospettato una setticemia. Il bambino è morto poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Batterio in asilo a Tropea: morto un bimbo di 18 mesi e quattro bambini ricoverati

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«Batterio killer e contaminazione sul fasciatoio», morto un bimbo di 18 mesi a Tropea

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