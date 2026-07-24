Bimbo di 18 mesi morto a Catanzaro cos’è il batterio killer ‘Clostridium difficile’ presente nella vagina e nell’intestino

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 18 mesi è deceduto a Catanzaro, con le autorità che stanno indagando sulle cause. Si sta verificando la presenza del batterio Clostridium difficile, un microrganismo anaerobio e Gram-positivo che si trova normalmente nella flora batterica della vagina e dell’intestino. Questo batterio può causare infezioni intestinali e altre complicazioni, soprattutto in soggetti vulnerabili. La sua presenza è stata riscontrata nel contesto delle analisi condotte sul bambino.

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Il Clostridium difficile è un batterio anaerobio, Gram-positivo, presente fisiologicamente nella flora batterica della vagina e dell'intestino. Poiché il C. difficile è rintracciabile nelle feci, ci si può infettare con questo batterio toccandosi, con le mani, la bocca e le altre mucose dopo aver ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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