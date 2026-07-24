Bimbo di 18 mesi morto a Catanzaro cos’è il batterio killer ‘Clostridium difficile’ presente nella vagina e nell’intestino
Un bambino di 18 mesi è deceduto a Catanzaro, con le autorità che stanno indagando sulle cause. Si sta verificando la presenza del batterio Clostridium difficile, un microrganismo anaerobio e Gram-positivo che si trova normalmente nella flora batterica della vagina e dell’intestino. Questo batterio può causare infezioni intestinali e altre complicazioni, soprattutto in soggetti vulnerabili. La sua presenza è stata riscontrata nel contesto delle analisi condotte sul bambino.
Il Clostridium difficile è un batterio anaerobio, Gram-positivo, presente fisiologicamente nella flora batterica della vagina e dell'intestino. Poiché il C. difficile è rintracciabile nelle feci, ci si può infettare con questo batterio toccandosi, con le mani, la bocca e le altre mucose dopo aver ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Clostridium difficile, cos’è il batterio sospettato per la morte di un bimbo a Catanzaro: come si trasmette, i sintomi e le cureIl batterio Clostridium difficile è al centro di indagini dopo la morte di un bambino di 18 mesi in un ospedale di Catanzaro.
Bambino di 1 anno morto in ospedale a Catanzaro, ipotesi del batterio killer "Clostridium difficile" all'asiloUn bambino di 18 mesi è deceduto in ospedale a Catanzaro a causa di complicazioni di un’infezione intestinale.
Temi più discussi: Bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati; Catanzaro, muore bimbo di 18 mesi, altri quattro in ospedale. Chiuso un asilo di Tropea, sospetti su un batterio; Bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro. Altri 4 ricoverati con sintomi simili; Catanzaro, bambino di 18 mesi muore in ospedale, ipotesi contaminazione batterio. Asilo sequestrato.
Catanzaro, bimbo di 18 mesi morto in ospedale. Altri 4 piccoli ricoverati: erano tutti nello stesso asilo. I genitori hanno presentato un esposto: l'ipotesi di un batterio, il Clostridium difficile. x.com
Un bimbo di 18 mesi è deceduto a #Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati. L'#asilo nido frequentato dai piccoli è stato chiuso in via precauzionale per sanificazione facebook
Bimbo di 18 mesi morto in ospedale a Catanzaro, cos'è il Clostridium difficile e come si trasmetteSi sospetta una contaminazione da 'Clostridium difficile' per la morte del bimbo di 18 mesi all'ospedale di Catanzaro e il ricovero di 4 suoi compagni d'asilo nido. Ma cos'è questo 'batterio killer'? msn.com
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