Bimbi picchiati insultati e chiusi in bagno al buio arrestate 2 educatrici di un asilo di Ancona - VIDEO

Due educatrici di un asilo a Ancona sono state arrestate e poste ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. I carabinieri hanno raccolto prove di presunte violenze su bambini tra i 3 e i 6 anni, documentando episodi di percosse, insulti, umiliazioni e costrizione in bagno al buio. L’indagine è scaturita da segnalazioni e registrazioni video che mostrano comportamenti violenti da parte delle educatrici.

Le due educatrici sono ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. I carabinieri documentano presunte violenze su bimbi tra 3 e 6 anni Scandalo ad Ancona, dove due educatrici sono state arrestate con l'accusa di aver picchiato, insultato, umiliato e chiuso in bagno al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Bimbi picchiati e legati all'asilo: suore e maestre indagate - Vita in diretta 09/02/2026

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