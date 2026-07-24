Biglietti ridotti per i disabili Così la piscina sarà inclusiva

La piscina offre biglietti a metà prezzo per i disabili, mentre il loro accompagnatore entra gratis. La misura mira a favorire l’accesso e l’inclusione. La richiesta proviene dai consiglieri comunali, che hanno presentato una proposta ufficiale. La riduzione del 50% si applica all’ingresso, senza altre condizioni specificate. La decisione dipende dall’approvazione dell’amministrazione comunale.

" Riduzione del 50% del costo d’ingresso per i diversamente abili, con accesso gratuito per il loro accompagnatore". Lo chiedono i consiglieri comunali di Novellara Democratica Civica, intenzionati a presentare una mozione in consiglio in seguito alla polemica sulle tariffe che devono pagare disabili gravi con i loro educatori-accompagnatori per accedere alla piscina comunale di Novellara, gestita da Coopernuoto. "Solo così la piscina di Novellara – dicono i consiglieri di opposizione – tornerà ad essere inclusiva, non solo a parole ma anche nei fatti. E potrà offrire un servizio nel pieno rispetto della dignità di tutti gli utenti". Attualmente è prevista la riduzione per diversamente abile e accompagnatore, per un costo totale di 13,5 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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