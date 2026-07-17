Quest’anno l’estate è inclusiva Mare in sicurezza per i disabili

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ha preso il via " Mare senza barriere ", ossia il servizio di spiaggia inclusiva e attrezzata per persone con disabilità sul litorale di Porto Potenza. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Comune e gestita dall’Anffas locale, nell’ambito del progetto regionale " Turismo accessibile Marche for All ". Tant’è che il servizio è stato pensato per consentire alle persone con disabilità motoria di vivere il mare in sicurezza, autonomia e serenità, grazie a un’area attrezzata situata nel tratto di spiaggia libera compreso tra i due stabilimenti balneari Nettuno e Giamirma. L’area è dotata di passerella fino alla battigia, postazioni ombreggiate... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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