Bari-Südtirol decisiva | da martedì i biglietti con prezzi ridotti
Da martedì saranno disponibili i biglietti a prezzi ridotti per la partita tra Bari e Südtirol. Sono state introdotte nuove modalità di acquisto sia online sia presso i punti vendita fisici. Per i minorenni che vogliono entrare allo stadio, è necessario presentare alcuni documenti specifici. La partita si presenta come un momento importante per entrambe le tifoserie, con le vendite che si intensificano nelle ore precedenti.
? Punti chiave Come funzionano le nuove modalità di acquisto digitale e fisico?. Quali documenti servono ai minorenni per entrare allo stadio?. Quanto costano i biglietti ridotti per i possessori di Fan Card?. Perché non è attivo l'omaggio per gli Under 14 questa volta?.? In Breve Vendita online Ticketone e fisica allo stadio San Nicola da martedì 12 maggio ore 10.. Tariffe Curve da 8 euro con Fan Card a 12 euro per l'intero.. Tariffa Baby da 2 euro più 1 euro per bambini 0-4 anni in tutti i settori.. Obbligo documento d'identità e tessera sanitaria per minorenni secondo norme Questura di Bari.. I biglietti per la sfida di playout tra Bari e Südtirol, prevista per venerdì 15 maggio alle ore 20:00 allo stadio San Nicola, saranno acquistabili da martedì 12 maggio alle ore 10:00 tramite il circuito Ticketone.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Giostre e tradizione, la Segavecchia dedica tre giornate ai giovani: tornano i biglietti gratis o a prezzi ridotti per gli studentiOgni bambino potrà ritirare una sola cartella e potrà contribuire, con un’offerta libera, al parziale recupero dei costi organizzativi della...
Leggi anche: Inter Bodo biglietti: ancora disponibili 10mila tagliandi con prezzi da 14 euro