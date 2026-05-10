Bari-Südtirol decisiva | da martedì i biglietti con prezzi ridotti

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì saranno disponibili i biglietti a prezzi ridotti per la partita tra Bari e Südtirol. Sono state introdotte nuove modalità di acquisto sia online sia presso i punti vendita fisici. Per i minorenni che vogliono entrare allo stadio, è necessario presentare alcuni documenti specifici. La partita si presenta come un momento importante per entrambe le tifoserie, con le vendite che si intensificano nelle ore precedenti.

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? Punti chiave Come funzionano le nuove modalità di acquisto digitale e fisico?. Quali documenti servono ai minorenni per entrare allo stadio?. Quanto costano i biglietti ridotti per i possessori di Fan Card?. Perché non è attivo l'omaggio per gli Under 14 questa volta?.? In Breve Vendita online Ticketone e fisica allo stadio San Nicola da martedì 12 maggio ore 10.. Tariffe Curve da 8 euro con Fan Card a 12 euro per l'intero.. Tariffa Baby da 2 euro più 1 euro per bambini 0-4 anni in tutti i settori.. Obbligo documento d'identità e tessera sanitaria per minorenni secondo norme Questura di Bari.. I biglietti per la sfida di playout tra Bari e Südtirol, prevista per venerdì 15 maggio alle ore 20:00 allo stadio San Nicola, saranno acquistabili da martedì 12 maggio alle ore 10:00 tramite il circuito Ticketone.🔗 Leggi su Ameve.eu

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