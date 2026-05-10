Bari-Südtirol decisiva | da martedì i biglietti con prezzi ridotti

Da martedì saranno disponibili i biglietti a prezzi ridotti per la partita tra Bari e Südtirol. Sono state introdotte nuove modalità di acquisto sia online sia presso i punti vendita fisici. Per i minorenni che vogliono entrare allo stadio, è necessario presentare alcuni documenti specifici. La partita si presenta come un momento importante per entrambe le tifoserie, con le vendite che si intensificano nelle ore precedenti.

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