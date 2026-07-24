Beukema rientro a metà agosto | il Napoli spera nel Como

Il Napoli monitora il recupero di Sam Beukema, che dovrebbe rientrare a metà agosto. Il difensore olandese sta affrontando una riacutizzazione di una patologia cronica ai tendini d’Achille. La società spera di poter contare su di lui per la prossima stagione, ma non sono stati comunicati tempi ufficiali di recupero. Beukema è stato sottoposto a controlli medici che hanno evidenziato la riacutizzazione.

Il Napoli continua a seguire con attenzione il recupero di Sam Beukema. Il difensore olandese è alle prese con la riacutizzazione di una patologia cronica bilaterale al tendine d’Achille. Il problema ha reso necessario un programma personalizzato. Il centrale sta svolgendo un lavoro specifico di rieducazione, con l’obiettivo di tornare gradualmente a disposizione dello staff tecnico. La speranza del giocatore è quella di rientrare in gruppo durante la parte conclusiva del ritiro di Castel di Sangro. Al momento, però, non è ancora possibile fissare una data certa. Secondo il Corriere dello Sport, lo scenario più ottimistico prevede il ritorno agli allenamenti con i compagni intorno alla metà di agosto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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