Il calciatore si sta avvicinando al rientro in campo dopo un periodo di assenza. Il club spera che possa essere disponibile per le prossime partite, con le date possibili indicate per le sfide contro Pisa o Udinese. La situazione dell’infermeria sembra migliorare, con pochi giocatori ancora infortunati o indisponibili. Restano da definire le condizioni e i tempi di recupero.

L’infermeria del Napoli si svuota quasi del tutto. Dopo il rientro di Antonio Vergara tra i convocati, resta soltanto David Neres da recuperare. L’esterno brasiliano è fermo da gennaio e il club sta valutando i tempi del suo ritorno in campo. Il percorso non è stato semplice. Lo stop fisico e l’operazione a Londra hanno tenuto Neres fuori per una parte importante della stagione. La sua assenza ha pesato, soprattutto perché era arrivata in un momento in cui il giocatore stava trovando continuità e centralità nel progetto azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rientro potrebbe arrivare già nel prossimo turno: “Il...🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Neres verso il rientro: Napoli spera per Pisa o Udinese

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