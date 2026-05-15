Neres verso il rientro | Napoli spera per la trasferta di Pisa

Dopo più di quattro mesi di inattività, il calciatore brasiliano potrebbe tornare in campo durante la prossima trasferta del Napoli a Pisa. La squadra spera di poter contare sul suo contributo, visto che l’esterno ha già iniziato le sedute di allenamento individuale. La sua presenza dipende dall’andamento dei prossimi giorni e dalle decisioni dello staff medico, che monitora attentamente le sue condizioni di recupero.

David Neres vede il rientro. Dopo oltre quattro mesi di stop, l’esterno brasiliano è vicino al ritorno tra i convocati del Napoli. Il problema alla caviglia sinistra, che lo aveva costretto all’intervento a Londra, sembra ormai alle spalle. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe essere disponibile già per la trasferta contro il Pisa. Una partita dal peso enorme per gli azzurri, che con una vittoria potrebbero conquistare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Le ultime indicazioni arrivate da Castel Volturno sono positive. Neres ha lavorato bene negli ultimi giorni e lo staff tecnico valuta con ottimismo la possibilità di reinserirlo nel gruppo squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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