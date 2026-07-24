Guardiola, considerato il miglior allenatore, non sarà più alla guida della squadra. La notizia suscita preoccupazioni tra i tifosi e i giocatori, che temono di essere considerati alternative di riserva. La decisione di cambiare allenatore ha già generato domande su quale sarà il futuro del team e come si potrà riprendere il cammino. La situazione resta in evoluzione e si attendono eventuali comunicazioni ufficiali.

Sono solo due lettere: no. Ma hanno un peso e conseguenze. Non solo ci si domanda: e ora? Ma anche: chi accetta si sentirà un piano b? Il gran rifiuto di Guardiola, per motivi personali e di cuore, di tempo e di testa, rischia di far sentire l’allenatore che verrà chiamato da Maldini e Leonardo per riportare la Nazionale ai fasti d’un tempo una seconda scelta. Un piano di riserva. Beppe Bergomi, ex bandiera dell’Inter, campione del Mondo nell’82, commentatore Sky: “Ma no, io avrei fatto spazio a Beckenbauer. Guardiola, semplicemente, è il migliore. Chi arriverà non si deve sentire sminuito per essere stato scelto dopo il più grande?”. E se ci si sentisse? “Io penso sempre che le persone siano intelligenti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Bergomi: “Ora nessuno si senta un rimpiazzo: Guardiola era il migliore”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bergomi: «Maldini scelta migliore per distacco. Se mi chiamasse… Mancini perfetto come ct. Leonardo? Mossa intelligente»Beppe Bergomi ha commentato che Paolo Maldini è la scelta migliore per il ruolo di allenatore nazionale.

Bergomi: "Maldini saprà fare la differenza, è la scelta migliore"Bergomi ha dichiarato che Maldini rappresenta la miglior scelta possibile, sottolineando che, se Paolo non avesse accettato, sarebbe stato tra le...