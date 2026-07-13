Bergomi | Maldini saprà fare la differenza è la scelta migliore

Bergomi ha dichiarato che Maldini rappresenta la miglior scelta possibile, sottolineando che, se Paolo non avesse accettato, sarebbe stato tra le alternative considerate. Ha aggiunto che sarebbe stato orgoglioso di essere tra le opzioni, ma ha ribadito che Maldini è la decisione più valida. La comunicazione riguarda una decisione di incarico, senza ulteriori dettagli su ruoli o contesti specifici.

"Se Paolo non avesse accettato, io sarei stato tra le possibili soluzioni e per me è motivo di orgoglio. Però Maldini è la scelta migliore, per distacco". Così Beppe Bergomi in una intervista a 'Repubblica' a proposito della nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Figc e presidente del Club Italia. "E' la persona giusta, Paolo ha esperienza, ha già fatto il dirigente ad alto livello. Ha valori importanti, competenza. Stravedo per lui, penso sia il giocatore italiano più forte con il quale ho giocato. Ricoprirà una posizione nuova: saprà fare la differenza - ha aggiunto - Leonardo consigliere? Una mossa intelligente. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Giuseppe Bergomi e quellaneddoto su Paolo Maldini nel derby di Milano

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Si parla di: Bergomi: Maldini farà la differenza. Ricoprirà un ruolo mai visto prima.

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