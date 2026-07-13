Bergomi | Maldini scelta migliore per distacco Se mi chiamasse… Mancini perfetto come ct Leonardo? Mossa intelligente

Beppe Bergomi ha commentato che Paolo Maldini è la scelta migliore per il ruolo di allenatore nazionale. Ha anche detto che, se fosse chiamato, accetterebbe. Ha aggiunto che Roberto Mancini sarebbe ideale come commissario tecnico. Per quanto riguarda Leonardo, Bergomi ha definito la sua mossa come intelligente.

Bergomi: «Maldini scelta migliore per distacco. Se mi chiamasse. Mancini perfetto come ct. Su Leonardo.». Beppe Bergomi ha commentato a La Repubblica la scelta del presidente del CONI Giovanni Malagò di affidare la guida della Nazionale a Paolo Maldini. L’ex capitano dell’Inter era uno dei profili valutati come alternativa all’ex dirigente rossonero, ma potrebbe comunque rientrare nel gruppo di figure che collaboreranno alla selezione del futuro commissario tecnico. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno PAROLE – «Mi ha fatto piacere essere in questa lista. Tra me e Malagò c’è grande stima. È stato lui a farmi portare la torcia olimpica durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, uno dei momenti più emozionanti della mia vita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Italia, Bergomi a Sky Sport: Il nostro calcio è in una crisi profonda

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SKY - Bergomi: Maldini la scelta migliore, farei un tentativo per Guardiola ift.tt/0azsGOu x.com

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