bergamo e ludwigsburg rafforzano il gemellaggio nato dopo il covid

Bergamo e Ludwigsburg hanno rafforzato il loro gemellaggio, nato ufficialmente nel 2022 e avviato durante la pandemia. La collaborazione tra le due città si concentra su scambi culturali, progetti educativi e iniziative congiunte. L’accordo mira a consolidare i rapporti già esistenti e a sviluppare nuove attività condivise. La firma di un nuovo protocollo è prevista nei prossimi mesi per formalizzare ulteriormente l’intesa.

Il gemellaggio tra Bergamo e Ludwigsburg, nato ufficialmente nel 2022 ma affondando le sue radici nei giorni più difficili della pandemia, guarda al futuro. Nella giornata di ieri il prefetto Luca Rotondi ha ricevuto in Prefettura il sindaco della città tedesca, Matthias Knecht, accompagnato da Alberto Barzanò, presidente del Gruppo rotariano di comunità per i rapporti Bergamo-Ludwigsburg. L'incontro, promosso da Confartigianato Imprese Bergamo, è servito a fare il punto sulla collaborazione tra le due comunità e a individuare nuove opportunità di sviluppo. Il legame tra Bergamo e Ludwigsburg si era consolidato nel 2020, quando gli ospedali del circondario tedesco accolsero diversi pazienti bergamaschi in terapia intensiva durante l'emergenza Covid. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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