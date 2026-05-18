Dopo lo stop per il Covid torna il gemellaggio dei giovani | in Riviera delegazioni da tutta Europa

Da cesenatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si conclude a Cesenatico l’assemblea dei giovani provenienti da città gemellate di diversi Paesi europei, tra cui Aubenas, Schwarzenbek, Sierre e Zelzate. L’evento, iniziato venerdì 15 maggio, aveva subito uno stop a causa della pandemia di Covid-19. Le delegazioni si sono riunite per discutere e condividere esperienze, tornando a incontrarsi dopo un periodo di interruzione forzata. L’appuntamento rappresenta la ripresa di un’iniziativa che coinvolge giovani di nazionalità diverse, in un contesto di scambio culturale e dialogo tra città.

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Si conclude oggi a Cesenatico l’assemblea dei giovani delle città gemellate di Aubenas, Schwarzenbek, Sierre e Zelzate che si è svolta a Cesenatico da venerdì 15 maggio. Sono arrivati in città 34 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni ai quali si aggiungono una decina di ragazzi della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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