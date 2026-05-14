Auser stringe il gemellaggio con l' associazione di Pedrengo Bergamo
Recentemente, una delegazione dell’associazione di Pedrengo, in provincia di Bergamo, ha visitato Piacenza per rafforzare i legami con l’Auser locale. Durante l’incontro, sono state condivise esperienze e si sono consolidati i rapporti tra le due realtà associative. La visita ha rappresentato un momento di confronto diretto tra i membri, con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni future e promuovere iniziative congiunte a livello territoriale. Il gemellaggio tra le due associazioni si basa su valori condivisi e sul desiderio di lavorare insieme per il bene delle comunità.
Un’amicizia speciale quella tra Auser di Piacenza e di Pedrengo, comune in provincia di Bergamo. Il gemellaggio è stato sancito dalla visita a Piacenza nei giorni scorsi di una delegazione del sodalizio lombardo che ha rinsaldato le relazioni tra persone e territori uniti dagli stessi principi di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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