Auser stringe il gemellaggio con l' associazione di Pedrengo Bergamo

Recentemente, una delegazione dell’associazione di Pedrengo, in provincia di Bergamo, ha visitato Piacenza per rafforzare i legami con l’Auser locale. Durante l’incontro, sono state condivise esperienze e si sono consolidati i rapporti tra le due realtà associative. La visita ha rappresentato un momento di confronto diretto tra i membri, con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni future e promuovere iniziative congiunte a livello territoriale. Il gemellaggio tra le due associazioni si basa su valori condivisi e sul desiderio di lavorare insieme per il bene delle comunità.

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