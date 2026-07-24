Bergamo agente della Scientifica preso a pugni durante un controllo in piazzetta Spada | due arresti

Da bergamo.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un controllo in piazzetta Spada a Bergamo, un agente della Polizia Scientifica è stato colpito con un pugno da un uomo. L'aggressore è stato subito fermato e portato in caserma. L’agente ha riportato ferite e ha ricevuto cure sul posto. Un secondo uomo coinvolto nell’incidente è stato arrestato. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un agente della Polizia Scientifica è rimasto ferito nella serata di ieri dopo essere stato aggredito durante un controllo in piazzetta Spada, in centro a Bergamo. Secondo quanto riferito dalla Questura, due uomini, uno originario della Costa d'Avorio e l'altro della Guinea, entrambi regolarmente presenti in Italia, hanno reagito con violenza alle verifiche, colpendo il poliziotto con un pugno e spingendolo più volte. L'agente è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.Gli altri poliziotti presenti sono intervenuti immediatamente, bloccando i due aggressori, che sono stati accompagnati in Questura e arrestati con l'accusa di violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

bergamo agente della scientifica preso a pugni durante un controllo in piazzetta spada due arresti
© Bergamo.corriere.it - Bergamo, agente della Scientifica preso a pugni durante un controllo in piazzetta Spada: due arresti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Prendono a pugni e spintonano un poliziotto durante un controllo, arrestati due uominiDurante un controllo di polizia in un quartiere della città, due uomini hanno aggredito un agente, colpendolo con dei pugni e spintonandolo.

Poliziotto aggredito in centro a Bergamo durante un controllo. Due stranieri arrestatiUn agente della polizia di Stato in borghese è stato aggredito durante un controllo in centro a Bergamo giovedì sera.

Si parla di: Poliziotto aggredito durante i controlli in stazione: due arresti; Prendono a pugni e spintonano un poliziotto durante un controllo, arrestati due uomini.

bergamo agente della scientificaPoliziotto aggredito in centro a Bergamo durante un controllo, 2 arresti(ANSA) - BERGAMO, 24 LUG - Un agente in borghese della polizia di Stato è stato aggredito ieri sera durante un controllo in centro a Bergamo da due extracomunitari che sono stati arrestati. L'episodio ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web