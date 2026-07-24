Durante un controllo in piazzetta Spada a Bergamo, un agente della Polizia Scientifica è stato colpito con un pugno da un uomo. L'aggressore è stato subito fermato e portato in caserma. L’agente ha riportato ferite e ha ricevuto cure sul posto. Un secondo uomo coinvolto nell’incidente è stato arrestato. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Un agente della Polizia Scientifica è rimasto ferito nella serata di ieri dopo essere stato aggredito durante un controllo in piazzetta Spada, in centro a Bergamo. Secondo quanto riferito dalla Questura, due uomini, uno originario della Costa d'Avorio e l'altro della Guinea, entrambi regolarmente presenti in Italia, hanno reagito con violenza alle verifiche, colpendo il poliziotto con un pugno e spingendolo più volte. L'agente è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.Gli altri poliziotti presenti sono intervenuti immediatamente, bloccando i due aggressori, che sono stati accompagnati in Questura e arrestati con l'accusa di violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, agente della Scientifica preso a pugni durante un controllo in piazzetta Spada: due arresti

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