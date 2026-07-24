L'Al-Gharafa ha raggiunto un accordo con il Milan per la buonuscita di Bennacer. La trattativa si è conclusa e il club qatariota sta definendo i dettagli finali. Il Milan, nel frattempo, continua a lavorare sulle uscite, cercando di ridurre la rosa e generare liquidità prima di completare eventuali nuovi acquisti per la formazione di Ruben Amorim. La sessione di mercato rimane aperta e in evoluzione.

Continua il lavoro del Milan per quanto riguarda le uscite in questa sessione di calciomercato: i rossoneri devono sfoltire la rosa e cercare di fare cassa, prima di dare l'assalto ai nuovi acquisti per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. A giugno sono tornati anche diversi giocatori che erano stati mandati via in prestito la scorsa stagione. Tra questi c'è anche Ismael Bennacer, al rientro dall'esperienza con la Dinamo Zagabria e di certo non nei piani dell'allenatore portoghese per il futuro del club. promowebapp L'annuncio di Fabrizio Romano sul futuro di Ismael Bennacer. A riportare le ultime novità ci ha pensato il giornalista Fabrizio Romano... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Bennacer-Milan è tutto già definito sulla buonuscita: l'Al-Gharafa vuole chiudere il colpo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Bennacer ai saluti: l'Al-Gharafa è pronto chiudere per l'algerinoL'algerino Bennacer sta per lasciare il Milan e si avvicina all'accordo con l'Al-Gharafa, che è pronto a concludere l'acquisto.

Bennacer si avvicina al Qatar mentre Al Gharafa intensifica l’inseguimento dopo che i colloqui di Al Shamal si sono bloccatiIl centrocampista si sta avvicinando al Qatar, mentre il club Al Gharafa aumenta gli sforzi per ingaggiarlo, dopo che i negoziati con il club Al...

Temi più discussi: Milan, Bennacer verso il Qatar; TRIBUNA.COM * SERIE A: BENNACER, SFUMA L'AL SHAMAL: C'È UN NUOVO CLUB IN POLE, ADDIO AL MILAN PRIORITÀ; Il Milan cerca 150 milioni: sei big possono finanziare il tesoretto per i prossimi colpi; Perché il Milan pensa a Hojbjerg: caratteristiche e prezzo del centrocampista in uscita dal Marsiglia.

#Bennacer, tutto pronto per la risoluzione: come anticipato su @MilanVibesIT negli scorsi giorni, va all'Al Gharafa x.com

Milan, stavolta è addio definitivo: andrà in QatarI rossoneri stanno per cedere un esubero, alleggerendo in maniera importante il monte ingaggi: il giocatore è atteso in Medio Oriente. spaziomilan.it

Romano sull'operazione Diawara: Il Milan ha visto in lui un potenziale importante per un prezzo limitatoNel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Romano ha parlato di Milan soffermandosi su Diawara e Bennacer ... milannews.it