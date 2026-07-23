Il centrocampista si sta avvicinando al Qatar, mentre il club Al Gharafa aumenta gli sforzi per ingaggiarlo, dopo che i negoziati con il club Al Shamal si sono interrotti. La trattativa sembra avanzare, ma non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, con entrambe le parti che continuano le discussioni. Non sono stati resi noti dettagli sui termini del possibile trasferimento.

2026-07-23 16:02:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Ismael Bennacer sembra sempre più probabile che lasci il Milan quest’estate. Dopo che le trattative con Al Shamal si sono bloccate sui dettagli contrattuali, un altro club del Qatar ha fatto una mossa decisiva per il nazionale algerino. Secondo Win Win All Sports, Al Gharafa ha intensificato la ricerca del centrocampista e ora sta spingendo per raggiungere un accordo. Problemi contrattuali ancora da risolvere Bennacer, tornato al Milan dopo il prestito alla Dinamo Zagabria, è alla ricerca di una mossa che gli garantisca un ruolo più importante oltre a migliori condizioni economiche. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Bennacer si avvicina al Qatar mentre Al Gharafa intensifica l’inseguimento dopo che i colloqui di Al Shamal si sono bloccati

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