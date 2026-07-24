Benevento scelta fatta in difesa | accordo con Dalle Mura

Il Benevento ha scelto di firmare un accordo con Christian Dalle Mura, abbandonando la candidatura di Bellich, già corteggiato in passato. Il difensore centrale, attualmente nel club delle Juve Stabia, passa così alla squadra giallorossa, controllata dal nuovo proprietario. La decisione si è concretizzata dopo un periodo di trattative e valutazioni. La squadra ha optato per Dalle Mura, ritenuto un obiettivo prioritario per rinforzare la linea difensiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Bellich? No grazie. Dopo aver a lungo corteggiato il difensore centrale della Juve Stabia, il Benevento ha deciso di virare su un altro obiettivo affondando il colpo per Christian Dalle Mura, sempre del club del neo patron Guerri. Si tratta di un difensore centrale di piede sinistro, classe 2002 di grandi prospettive che ha già maturato esperienza in serie B con Pordenone, Spal, Ternana e Cosenza. Curriculum. Nella sua carriera, iniziata nel settore giovanile della Fiorentina dove ha esordito anche in A, Dalle Mura ha indossato diverse volte la maglia della Nazionale Under 21. Il difensore aveva il contratto in scadenza a giugno 2027, motivo per il quale per il Benevento è stato tutto sommato agevole trovare l’intesa con la Juve Stabia che avrebbe corso il rischio di perderlo senza incassare nulla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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