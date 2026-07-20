L'Udinese ha raggiunto un accordo verbale con l'entourage di Zaniolo per il rinnovo del contratto. Il nuovo accordo avrà una durata di quattro anni e prevede un aumento dello stipendio. La firma definitiva è attesa a breve. Il giocatore continuerà a vestire la maglia del club anche nella prossima stagione. La trattativa si è conclusa positivamente dopo settimane di discussioni.

Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato l'accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. Il fantasista classe 1999, che nei giorni scorsi aveva lasciato il Friuli per fare ritorno a casa in Versilia – giustificando l'assenza dagli allenamenti e dal primo abbraccio con i tifosi tramite certificato medico – tornerà ad allenarsi con i compagni per preparare al meglio la nuova stagione., Il braccio di ferro era nato dal mancato accordo sull'adeguamento dello stipendio, una promessa che la società aveva fatto al giocatore al momento del suo arrivo a Udine sul gong del mercato 20252026, prima di riscattarlo a titolo definitivo dal Galatasaray. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Udinese, pace fatta con Zaniolo: c'è l'accordo sul rinnovo per quattro anni

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COSA STA SUCCEDENDO tra ZANIOLO e l'UDINESE

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