Nel pomeriggio del 23 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno effettuato tre interventi in diverse zone. Durante le operazioni, sono stati arrestati due uomini e una persona è stata denunciata in stato di libertà. Le forze dell’ordine hanno sequestrato droga e armi, senza fornire ulteriori dettagli sui reati specifici o sui soggetti coinvolti.

Nel pomeriggio del 23 luglio i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno eseguito tre distinti interventi che hanno portato a due arresti e a una denuncia in stato di libertà.. Le attività sono state condotte dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Pietrelcina nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla ricerca di armi detenute illegalmente. Cocaina, hashish e denaro in un’abitazione. La prima operazione è stata eseguita a Benevento nei confronti di un 24enne già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 48 grammi di cocaina nascosti all’interno della borsa di un computer, 1,75 grammi di hashish e 1. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Benevento e Pietrelcina, due arresti tra droga e armi: una denuncia

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