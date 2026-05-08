Sorpresi con la droga pronta per la vendita | due arresti e una denuncia

Due persone sono state arrestate e una denunciata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di spaccio di droga. I militari hanno colto sul fatto una donna di 34 anni e un giovane di 24 anni mentre avevano la sostanza stupefacente pronta per essere venduta in diverse zone della città. L’operazione ha portato al sequestro di droga e all’arresto dei due soggetti, mentre un altro giovane è stato denunciato.

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I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato una donna di 34 anni e un giovane di 24 e hanno denunciato un ragazzo, con l'accusa di spacciare droga in diverse zone della città.In via Giovanni Naso, a Ballarò, i militari hanno sorpreso la 34enne, già conosciuta alle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Palermotoday.it NASCONDE LA DROGA NELLE MUTANDE: SPACCIATORE 22ENNE ARRESTATO | 06/12/2025 Notizie correlate Roma: sorpresi a rubare in auto in sosta in via Portuense, due arresti e una denunciaDue giovani arrestati per furto in auto a Roma, un complice minorenne denunciato. Sorpresi con la droga in auto in autostrada: la polizia arresta giovane pusher e denuncia un minorenneLa polizia ha arrestato un uomo di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha denunciato a piede libero un minorenne per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Case Nuove: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato arresta due soggetti. - Polizia di Stato; Sorpresi con droga e manganello: per due anni vietati i locali pubblici in centro a Novara; Sorpresi a spacciare stupefacenti in pieno centro, tre ragazzi denunciati; Napoli, sorpresi con la droga e arrestati. Sorpreso con la droga sul Lungomare Trieste a Salerno, tenta di ingerirla, ma viene bloccato dalla Polizia. ArrestatoCittadino del Gambia sorpreso con la droga sul Lungomare a Salerno, cerca di ingerirla, ma viene bloccato e arrestato. Ieri la Squadra Volante diretta dal Vice Questore della Polizia di Stato Lara Cia ... ondanews.it Spinge un trolley con la droga, arrestato a SassariSorpreso dai carabinieri con la droga nel trolley a Sassari, nella tarda mattinata del 4 maggio e arrestato in flagranza. sassarioggi.it CONTROLLI Sorpresi a spacciare stupefacenti in pieno centro, tre ragazzi denunciati La notizia - facebook.com facebook San Basilio, sorpresi mentre prelevano con un bancomat rubato a una 87enne ift.tt/6HhCTfQ x.com