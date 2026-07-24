Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 19 il dato aggiornato
Nel diciannovesimo giorno dall'inizio della campagna abbonamenti, sono state sottoscritte 265 tessere dai tifosi del Benevento. La società ha comunicato questo dato attraverso una nota ufficiale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 265 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nel 19esimo giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti ““Tu. Vuoi essere il mio dodicesimo?” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:38 di oggi, 24 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 2466”. Per conoscere tutti i dettagli della campagna abbonamenti 202627. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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