Due versioni della Benelli Trk 902 sono state messe a confronto, entrambe rivolte a diversi stili di guida. La versione Stradale monta un cerchio da 17 pollici con pneumatici Pirelli Angel GT II, mentre l'Explorer ha un cerchio da 19 pollici con pneumatici semitassellati Pirelli Scorpion Rally Str. Entrambe le moto sono progettate con un'attenzione particolare al pilota e ai contenuti tecnici. Il prezzo di entrambe si aggira sotto i 9 mila euro.

Due moto disegnate attorno al pilota e ricche di contenuti: si presentano così le Benelli Trk 902 Stradale ed Explorer, rispettivamente con cerchio anteriore da 17” in combinata con pneumatici stradali Pirelli Angel GT II la prima; e cerchio anteriore da 19” montato su pneumatici semitassellati Pirelli Scorpion Rally Str la seconda. Proposta in due tonalità la Stradale (Heron White e Pastel Gray) e tre la Xplorer, le moto sono ben equipaggiate già di serie e vengono proposte rispettivamente a 8.790 euro e 8.990 euro, un costo molto interessante. Inoltre, fino a fine ottobre le moto fornite in promozione con un set di valigie gratuito. Trentamila esemplari dopo la Trk 502 e quattordici mila dopo la Trk 702, Benelli sforna - dopo due lunghi anni di gestazione - le Trk 902 Stradale ed Explorer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Benelli Trk 902: Stradale o Xplorer a meno di 9mila euro? Le due versioni alla prova

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BENELLI TRK 902 XPLORER 2026 ecco il PREZZO !

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