Benelli ha annunciato i prezzi e le specifiche della nuova Trk 902, la crossover che sostituisce i modelli precedenti della famiglia Trk. La moto si presenta come una versione stradale e Xplorer, dedicata al segmento turistico. La Trk 902 è stata ufficializzata con dettagli tecnici e di listino, segnando un nuovo modello di riferimento per la gamma turistica del marchio. La presentazione completa delle caratteristiche e dei prezzi è ora disponibile.

L'attesa è finita, Benelli ha ufficializzato il listino della nuova Trk 902, la crossover destinata a raccogliere l'eredità della fortunata famiglia Trk, e a rappresentare il nuovo punto di riferimento della gamma turistica della casa di Pesaro. Le prime moto arriveranno nelle concessionarie nel corso di luglio e saranno disponibili in due configurazioni ben distinte: Trk 902 Stradale, proposta a 8.790 euro, e Trk 902 Xplorer, che richiede un ulteriore investimento di 200 euro. Entrambi i prezzi sono franco concessionario. Comunque una differenza minima, che lascia intuire come Benelli non abbia voluto creare una versione base e una più ricca, ma due interpretazioni della stessa moto, pensate per motociclisti con esigenze differenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Benelli Trk 902: Stradale o Xplorer, prezzi e dati

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Benelli TRK902 Stradale & Xplorer

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