La Benelli Trk 902 Stradale e Xplorer sono due modelli della stessa famiglia, entrambi appartenenti al segmento delle adventure di cilindrata medio-grande. La versione Stradale presenta una carenatura più compatta e un assetto più sportivo, mentre l’Xplorer si distingue per un design più robusto e una posizione di guida più alta. Entrambe montano un motore da circa 900 cc, ma differiscono per dettagli estetici e funzionali.

Sono gemelle diverse le Trk 902 Stradale ed Xplorer, la duplice proposta di Benelli nel segmento delle adventure di cilindrata medio-grande. Disponibili da fine luglio 2026 presso le concessionarie italiane, condividono tanto: il motore - bicilindrico parallelo da 904 cc, 94,5 Cv e 90 Nm di coppia; un ricco pacchetto elettronico, comprensivo - tra le altre cose - di cruise control; la ciclistica, con telaio a traliccio di tubi in alluminio, sospensioni Marzocchi con forcella a steli rovesciati da 43 mm di diametro e 130 mm di escursione per la Stradale e 170 mm per la Xplorer; e la filosofia, vale a dire proporre moto dalla ricca dotazione tecnica già di serie a prezzi molto competitivi. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Benelli Trk 902 Stradale ed Xplorer: differenze e similitudini delle adventure

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