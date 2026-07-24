Bencivenni | Nessuna rivoluzione

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La catena libraria Librerie.coop ha confermato che la “Riminese”, un patrimonio cittadino, continuerà a essere valorizzata attraverso la promozione di letture di qualità. Mirco Pecci ha ribadito che non ci sarà nessuna rivoluzione nel modo di gestire il negozio, ma si punta a mantenere e rafforzare l’offerta culturale. La volontà è di proseguire con le iniziative già avviate, senza stravolgere l’identità storica del punto vendita.

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La lettura di qualità continua. È questo l’obiettivo di Librerie.coop, la catena libraria alla quale Mirco Pecci affida la “ Riminese ”, un prezioso tesoro cittadino. A convincerlo è la politica del gruppo ovvero di acquisire e mantenere l’identità delle librerie indipendenti e storiche d’Italia che vengono rilevate. "Si tratta di un’operazione che ha anche un importante valore culturale e sociale per la comunità di Rimini e per il nostro Paese – spiega la direttrice generale di Librerie.coop, Nicoletta Bencivenni (foto) –. Ne siamo orgogliosi e auspichiamo che la continuità di una storica libreria cittadina venga accolta con l’entusiasmo che merita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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