Il Napoli pianifica un mercato mirato senza rivoluzioni, con interesse per i calciatori Kha­laili e Gila. È stato annunciato il nuovo allenatore, risolvendo il nodo più urgente della squadra. Le strategie di mercato si concentreranno su acquisti specifici, senza grandi investimenti o cambiamenti radicali. La società ha confermato l’intenzione di operare con attenzione e precisione, puntando a rinforzare l’organico in modo mirato. Nessuna indicazione su eventuali cessioni o altre operazioni di mercato in programma.

Habemus allenatore e, di conseguenza, il nodo più urgente lo abbiamo risolto: Max Allegri lo conosciamo, il suo nome appare direttamente sul dizionario di fianco alla voce “aziendalista” e dunque non chiederà una rivoluzione, anche perché, dettaglio non da poco, sarebbe insostenibile economicamente e senza soldi, si sa, nessuno può cantare messe. La base c’è, bisognerà intervenire in maniera mirata. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napoli, il punto sul mercato. Mario Gila foto Antonello SammarcoImage Sport Si legge sul Corsport: “Il Napoli acqui­sterà un ter­zino destro da affian­care a Di Lorenzo, il capi­tano che da Ance­lotti in poi ha avuto la pos­si­bi­lità di lavo­rare con alcuni dei migliori inter­preti del nostro cal­cio recente – da Spal­letti a Conte – e che ora com­ple­terà il cer­chio con Max. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nessuna rivoluzione, il Napoli farà un mercato mirato: piacciono Kha­laili e Gila

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