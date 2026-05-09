Il Montignoso ha annunciato il rinnovo della guida tecnica con Maurizio Antonucci, a poco più di un anno dal suo primo incarico sulla panchina della squadra. Dopo aver concluso il primo campionato di Promozione in settima posizione, la società intende proseguire il percorso di crescita senza grandi rivoluzioni, definendo il progetto come un “cantiere aperto”. La squadra si prepara alla prossima stagione, mantenendo un occhio sullo sviluppo a lungo termine.

Dopo il settimo posto nel primo storico campionato di Promozione, il Montignoso guarda già avanti e affida la panchina a Maurizio Antonucci. Tecnico da oltre mille panchine in carriera in tutte le categorie e fresco vincitore del campionato Allievi A Regionali con l’Under 17 rossoblù, è chiamato a raccogliere l’eredità di Gabriele Ricci, ai saluti con 44 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, 43 gol fatti e 39 subiti. Per Antonucci, nell’ultima stagione, un percorso dominato, chiuso con 71 punti (23 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte), 80 gol fatti e 27 subiti e un primo posto praticamente mai messo in discussione. "Mi aspettavo una stagione da protagonista – ha ammesso Antonucci – ma sinceramente non così.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montignoso La panchina a Maurizio Antonucci: "Nessuna rivoluzione, siamo un cantiere aperto"

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