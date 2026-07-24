Ben Gvir si prende la Spianata l’invasione degli ultrareligiosi
Ieri sulla Spianata delle Moschee erano presenti oltre tremila persone, tra ultrareligiosi e coloni ebrei. La presenza si è intensificata nel corso della giornata, con gruppi che si sono radunati nella zona della Città Vecchia di Gerusalemme. Questa invasione è stata condotta senza autorizzazioni ufficiali e ha coinvolto manifestazioni di gruppi nazionalisti ultrareligiosi. Le forze di sicurezza sono intervenute per gestire la situazione, che si è sviluppata nel rispetto di alcune restrizioni imposte precedentemente.
Ad un certo punto, ieri, sulla Spianata delle Moschee erano presenti più di tremila persone. Nazionalisti ultrareligiosi e coloni ebrei sono giunti nella Città Vecchia di Gerusalemme sin dalle prime. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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