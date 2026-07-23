Il ministro israeliano di estrema destra per la Sicurezza Nazionale ha condotto centinaia di ebrei nel complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, violando lo status quo del sito. L’evento si è svolto durante una giornata di lutto ebraica.

Il ministro israeliano di estrema destra per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, ha guidato centinaia di ebrei nel complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, violando lo status quo decennale del sito mentre commemorava una giornata ebraica di lutto. La visita è coincisa con Tisha B’Av, il giorno di digiuno ebraico che commemora la distruzione del Primo e del Secondo Tempio. Quest’anno viene osservato dalla notte di mercoledì a tutto giovedì, con gli ebrei che digiunano per circa 25 ore. Oltre alla distruzione dei templi, il giorno è tradizionalmente legato a una serie di calamità che si dice abbiano colpito il popolo ebraico in date simili o vicine nel corso della storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ministro Ben-Gvir guida centinaia di coloni sulla spianata delle moschee a Gerusalemme: “Qui gli ebrei si sentono a casa”

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Ben-Gvirs Torture Video Was Just The Start; The Cameras Caught Something Else

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